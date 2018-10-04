فرق السلة تقيد 26 لاعباً من المقيمين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف أمين عام اتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن قيد 26 لاعباً من أندية الدولة لمرحلة الرجال، ممن استفادوا حتى الآن من مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة، القاضي بالسماح لأبناء المواطنات ومواليد الدولة وحملة الجوازات والمقيمين بالانخراط في المسابقات المحلية، والاستفادة من المواهب لاحقاً في رفد المنتخبات الوطنية.

وقال المطوع، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اتحاد اللعبة كان حريصاً على التعاون بصورة كاملة مع أندية الدولة، بهدف تحقيق الفائدة القصوى والمرجوة من المرسوم، ليتم خلال فترة الانتقالات الصيفية المتعلقة بهذه الفئة المشمولة بالقرار تسجيل 26 لاعباً في مرحلة الرجال، نصفهم من المقيمين الذين اشترط في تسجيلهم أن يكونوا قد أكملوا ثلاث سنوات كاملة على إقامتهم، بجانب أربعة لاعبين من أبناء المواطنات، وستة من حملة الجوازات، وثلاثة من مواليد الدولة».

موضحاً: «حدد اتحاد اللعبة 31 ديسمبر المقبل موعداً لإغلاق قيد المقيمين ومواليد الدولة، بهدف منح الأندية وقتاً إضافياً لمواصلة البحث عن المواهب ودعم فرقها، على أن يتم غلق باب قيد باقي الفئات ومنها اللاعبون المحترفون الأجانب حتى فبراير 2018». وتابع: «سيوضع اللاعبون ممن استفادوا من قرار المرسوم تحت نظر الاتحاد، خلال مسابقات الموسم المحلي لمرحلة الرجال، بهدف استقطاب المواهب منهم والاستفادة منهم لرفد المنتخب الوطني، خصوصاً العناصر التي تتمتع بعامل الطول الذي مثل على مدار السنوات الماضية نقطة ضعف في صفوف الأبيض». واستطرد: «سبق للمنتخب الوطني خلال مشاركته يناير الماضي في بطولة دبي الدولية، الاستعانة بلاعب شباب الأهلي الحالي السنغالي مامدو آنداي، في تجربة ناجحة أكدت أن وجود مواهب عدة في الدولة ممن ينطبق عليهم قرار المرسوم يجعلهم قادرين على تشكيل إضافة للمنتخبات الوطنية كافة». وأكمل: «جميع الأندية العشرة استفادت من المرسوم، خصوصاً الأندية التي تسجل ظهورها الأول تاريخياً في نشاط كرة السلة، سواء البطائح أو الظفرة، فضلاً عن الوحدة أعرق أندية الدولة الذي يعود الموسم الحالي للمشاركة على صعيد مسابقات الرجال بعد غياب 13 عاماً».

الوصل أكثر الأندية نشاطاً

جاء الوصل كأكثر أندية السلة تسجيلاً للاعبين على صعيد مرحلة الرجال بواقع خمسة لاعبين، منهم لاعب من فئة مواليد الدولة، وواحد من كلٍّ من فئتي أبناء المواطنات والمقيمين، ولاعبان من فئة حملة الجوازات، فيما جاء البطائح والشارقة أقل الأندية تسجيلاً بمعدل لاعبٍ واحد لكلا الناديين، على صعيد خانة اللاعب المقيم.

