خلفان مبارك أكثر اللاعبين المواطنين طلباً في «فنتازي»

المصدر: معاذ كمبال - العين

أصبح لاعب وسط فريق الجزيرة، الدولي خلفان مبارك أكثر اللاعبين المواطنين طلباً من قبل المشاركين في «فنتازي»، وذلك قبل انطلاق الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي اليوم، وتعاقد 111 مشاركاً مع خلفان ليكون ضمن قائمة فرقهم بعد المستوى اللافت الذي قدمه في الجولات الماضية، بينما تصدر لاعب الشارقة، ايغور كورنادو، قائمة اللاعبين الأجانب بـ160 تعاقداً.

وفي السياق نفسه نصح الفائز بلقب النسخة الماضية للعبة الواقع الافتراضي «فنتازي دوري الخليج العربي لكرة القدم»، عارف يوسف، المشاركين بترك ميولهم لأنديتهم تماماً في اختيار التشكيلة الخاصة بمهم في المسابقة والاستفادة من لاعبي الفرق التي تنافس فريقه حتى في الواقع الحقيقي، بجانب التفكير بطريقة استراتيجية تساعد على المدى الطويل في إجراء التغيرات اللازمة مع وصول المسابقة لمراحلها الختامية.

وأكد يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للجنة دوري المحترفين، أن على المشاركين في اللعبة أن يختاروا اللاعبين الذين يلعبون باستمرار مع فرقهم، كما يجب أيضاً أخذ المدافعين أصحاب الميول الهجومية بعين الاعتبار والتركيز على لاعبي الوسط أصحاب النزعة الهجومية بدلاً من لاعبي الوسط المدافعين وتجنب اللاعبين المعروفين بالتدخلات الخشنة، كونهم يتسببون في فقدان المشارك النقاط في حال تعرضهم للطرد.

وأوضح يوسف الذي جمع في الموسم الماضي 1289 من 26 جولة وحصل بموجبها على الجائزة، «اتابع كل المباريات باستمرار لمشاهدة كل الفرق وأضع عيني دائماً على اللاعبين الجيدين الذين تكون أسعارهم منخفضة في اللعبة، كما أتابع المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي باستمرار للوقوف على الحالة الطبية لفريقي واللاعبين بشكل عام».

وأشار عارف يوسف إلى أن التفكير الاستراتيجي هو أهم خطة نظراً لأن اللعبة تعتمد على النفس الطويل، وقال: «يمكن أن ينقلب عدد النقاط في أي لحظة لذلك لا تركز على مباريات الجولة المقبلة فقط، وإنما خطط دوماً لما هو قادم لأن ذلك سيساعد بصورة أكبر على حصد نقاط في الجولات المقبلة».

ونصح المشاركين بعدم استهلاك كل الميزانية التي يحصل عليها كل مشترك في بداية اللعبة، وهي عبارة عن 100 مليون درهم إماراتي، وقال: «لا تستهلك كل ما لديك من أموال، فحينما تكوّن فريقك لأول مرة يجب أن تبقي على جزء منها، ولنقل مليوناً أو اثنين، لأن ذلك سيعطيك أفضلية اختيار لاعبين أعلى سعراً قبل بداية كل جولة».