«كارلو» بطل كأس الوثبة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توج الجواد الرمادي «كارلو» لفهد ميتدجي، بإشراف المدرب حبيب دجلولي، وبقيادة الفارس محمد دجلولي بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة والبالغة جائزته المالية 5000 يورو، والذي أقيم، أول من أمس، بمضمار تيارت معقل سباقات وتربية الخيول في الجزائر.

وتمكن البطل «كارلو» من حسم الأمور والتتويج باللقب، بعد أن تفوق على صاحب المركز الثاني «أنازارنا»، فيما جاء في المركز الثالث «شيرجار».

وأقيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تحت مظلة النسخة العاشرة من المهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة بالتزامن مع عام زايد، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وأقيم سباق كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.