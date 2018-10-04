15 متسابقاً يتنافسون في أولى جولات التزلج على الماء بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات وتحدي الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، بتنظيم من نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية في ثاني موسم لهذه الفئة، وفي استمرار للتجربة الناجحة جداً والجديدة التي يسعى النادي من خلالها إلى تطوير وصقل مهارات المتسابقين الإماراتيين في هذه الرياضة.

وكان التسجيل قد افتتح بداية الأسبوع، ووصل العدد إلى 15 متسابقاً في مختلف فئات التزلج على الماء، وشهدت عملية التسجيل هذا الموسم تغيراً جذرياً عن المواسم السابقة، حيث تم الاعتماد وبشكل كلي على التسجيل الإلكتروني وعبر موقع النادي، ومن المتوقع أن يصل عدد المسجلين في المنافسة إلى أكثر من 20 متسابقاً مع انتهاء فترة التسجيل في السباق يوم غدٍ في الصباح الباكر.

من جهته، أكد مدير عام النادي، سالم الرميثي، أهمية التجديد في البطولات والأنشطة التي يقوم النادي بتنظيمها، وذلك باستحداث بطولات ورياضات جديدة، تضاف للرياضات الموجودة في السابق.