عيناوية ينحازون إلى الهاجري في مواجهة «عموري»

المصدر: معاذ كمبال - العين

انحاز مشجعون عيناويون إلى إدارة شركة كرة القدم ضد لاعب فريقهم السابق الدولي عمر عبدالرحمن «عموري»، غداة مقابلة إعلامية تحدث فيها عن كواليس انتقاله هذا الصيف إلى صفوف الهلال السعودي، ووجه خلالها انتقادات لرئيس شركة كرة القدم غانم الهاجري، اتهمه فيها بأنه كان ضد استمراره في الفريق وأنه كان يخفي العروض التي تصله من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته، وأنه ظل لمدة شهرين من دون أي عقد، رغم أنه كان يرغب في تجديد عقده قبل الانتقال لصفوف الفريق السعودي.

وأطلق أنصار لفريق العين حملة عبر «توتير» مؤيدة لغانم الهاجري، من خلال «هاشتاغ»: «#كلنا_غانم_الهاجري»، إذ احتل المركز الأول في قائمة الأكثر شيوعاً محلياً، وأيد معظم المشاركين موقف الهاجري من قائد الفريق السابق، وطالبوه بالمضي قدماً وعدم الالتفات للأصوات التي تتسبب في زعزعة استقرار الفريق الذي يدافع في الموسم الجاري عن لقبي كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي، وتنتظره مشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.

وأدان المشاركون في الحملة التصريحات التي أدلى بها قائد الفريق السابق ضد إدارة النادي السابق، واعتبروها تنقص من شعبيته الجارفة التي صنعها خلال الأعوام الـ10 الماضية من خلال ارتدائه شعار «البنفسجي» وكان أحد أهم اللاعبين في المواسم السابقة، ولعب دوراً كبيراً في تتويج «الزعيم» بالألقاب قبل أن يفضل بداية الموسم الجاري الالتحاق بصفوف الهلال السعودي، بدلاً من الاستمرار في قائمة الفريق. وقال المشجع سعيد بن عبيد الكتبي: «لن يلتفت جمهور العين للاعب خارج أسوار النادي، كلنا غانم الهاجري، ورانا عالمية واللي يلعب في المحلية يقصر صوته».

وعلق المشجع أحمد الكعبي: «لاعبين يرحلون ولاعبين يأتون ويظل نادي العين كما عهدناه بطل الأبطال والزعيم المتوج بالبطولات لا يتأثر بخروج لاعب كان من كان بل هو من يصنع اللاعبين، نعم كلنا غانم الهاجري ومن يمثل نادي العين».وقال المشجع يحى البلوشي: «يعتقد بكلامه أن هذا الجمهور سيقف معه ضد الإدارة، ونحن نقول لك كلنا غانم الهاجري».

من جهته، انتقد عضو مجلس إدارة نادي العين السابق الذي شغل منصب المدير التنفيذي للنادي، عوض بن حاسوم الدرمكي تصريحات عموري، وقال عبر حسابه في «تويتر»: «ليس أسوأ مِن سقوطك من القلب إلا أن تسقط من العين».

وكان غانم الهاجري كسب ود جماهير «البنفسجي» في الفترة الماضية، بعد أن فتح الباب أمام كل مبادرات الجماهير وتبنى معظمها عبر مكتب شؤون الجماهير الذي بات يضم مجموعة مقدرة من الجماهير العيناوية التي تعمل على سبيل التطوع بتنفيذ المبادرات والأفكار في المدرجات خلال المباريات الرسمية.

واكتفى الهاجري بـ«تغريدة» واحدة في تعليقه على تصريحات عموري، قال فيها: «البرامج الرياضية غير الهادفة سيتم حظرها من القرب من معقل الزعيم ومكوناته خصوصاً جماهيره، جماهير الزعيم ليست للتسويق وهم أساس هذا الصرح، جماهير الزعيم خط أحمر، العين على العالمية».

وتدارك «عموري» الموقف وتقدم بالاعتذار من إدارة ناديه السابق ومشجعيه، وكتب اللاعب عبر «تويتر» صباح أمس: «العين وإدارته وجماهيره في القلب ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي، وأعتذر لهم عن أي إساءة فهمت في حديثي لقناة دبي».

آل الشيخ يطالب إدارة الهلال بمحاسبة «عموري»

طالب رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، نادي الهلال السعودي باتخاذ اللازم ضد عموري، ونشر آل الشيخ على حسابه في «تويتر» تغريدة قال فيها: «غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبدالرحمن (عموري) في قناة دبي، أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات، فليس مقبولاً التجاوز على نادي العين الشقيق».

عوض الدرمكي:



«ليس أسوأ مِن سقوطك من القلب إلا أن تسقط من العين».