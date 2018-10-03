ماذا قال مدرب العين عن تصريحات "عموري" ؟

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، ‏الكروتي ‏زوران ماميتش إنه ليس لديه ما يقوله عن تصريحات لاعب الفريق السابق والحالي للهلال السعودي، الدولي عمر عبد الرحمن والتي كان قد أدلى بها أمس لقناة دبي الرياضية وهاجم فيها رئيس النادي غانم الهاجري وأتهمه بالوقوف في طريق استمراره مع الفريق بخلاف رغبة المدرب.

وقال زوران في الموتمر الصحافي مساء اليوم الأربعاء رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول رأيه في تصريحات "عموري": "ليس لدي ما أقوله عن لاعب بات ضمن يلعب في فريق أخر".

وأكد المدرب أن النجاحات التي يحققها فريق العين لا تعجب البعض ويقومون بوضع العراقيل في طريق الفريق، وقال: "هذا أمر طبيعي يحدث مع الأندية الكبيرة ونحن قادرون على مواجهتها بالطريقة الصحيحة".

وأكد المدرب أن العلاقة بين جميع لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس ممتازة وأن كل شخص بداخلها يعمل كفرد من العائلة وما يحدث داخلها لا يخرج إلى العلن".

وحول مواجهة الفجيرة يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، أعترف المدرب الكرواتي بصعوبة اللقاء وتوقع أن يظهر أصحاب الأرض بصورة أقوى عن المواجهات السابقة لكونهم سيواجهون أفضل فريق في الدوري على حد تعبيره.

ويحتل "الزعيم" صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة مناصفة مع فريق الشارقة الذي سيخوض أختباراً من العيار الثقيل أمام الجزيرة.