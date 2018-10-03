زاكيروني يعيد اسماعيل مطر إلى المنتخب

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني اليوم الأربعاء عن استدعاء قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر " 35" عاما " الى صفوف المنتخب مجددا بعد غياب طويل في الفترة الماضية للاستفادة من خدماته وخبراته الطويلة وذلك خلال مشاركة المنتخب المرتقبة في كأس اسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل، علما بأن مطر كان قد غاب عن أيضا المنتخب خلال كأس الخليج التي أقيمت في الكويت يناير الماضي.

وجاء قرار مدرب المنتخب زاكيروني بضم إسماعيل مطر للمنتخب بعد المستوى المتطور الذي قدمه في الفترة الماضية، إذ شارك أساسيا مع فريقه الوحدة في الجولات الماضية لدوري الخليج العربي وشكل وجوده إضافة كبيرة لصفوف العنابي.