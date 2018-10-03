عموري يعتذر لإدارة وجماهير نادي العين‎

المصدر: معاذ كمبال - العين

اعتذر لاعب فريق الهلال السعودي، الدولي عمر عبدالرحمن لإدارة وجماهير نادي العين على خلفية موجة الغضب التي خلفتها تصريحاته لقناة دبي الرياضية مساء يوم الثلاثاء والتي هاجم فيها شركة كرة القدم برئاسة غانم الهاجري.

وقال عموري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم: "العين وإدارته وجماهيره في القلب ولا يمكن أن أقلل من ناد عملاق مثل "البنفسجي" الذي لن أنسى أفضاله علي وأعتذر لهم عن إي اساءة فهمت في حديثي لقناة دبي".

ولَم تقتصر ردود الأفعال على تصريحات لاعب العين السابق في الدولة فقط بل أبدى رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ عدم رضاه عن "عموري" وطالب نادي الهلال السعودي باتخاذ اللازم ضد اللاعب.

ونشر آل الشيخ على حسابه في "تويتر" تغريدة قال فيها: "غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري" في قناة دبي، أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات، فليس مقبولاً التجاوز على نادي العين الشقيق.