654 حالة قيد في «الميركاتو الصيفي»

المصدر: منصور السندي - دبي

أغلق أمس عند الساعة الخامسة في مقر اتحاد كرة القدم في دبي باب الانتقالات الصيفية للاعبين المحليين والأجانب بعدما تم فتحه منذ الحادي عشر من يوليو الماضي، إذ شهدت فترة الإنتقالات ووفقا للأمين العام المساعد للشؤون الفنية لاتحاد الكرة إبراهيم النمر تم قيد 654 لاعبا منهم 386 محترفين و286 درجة أولى وشهد اليوم الأخير 115 معاملة.

ولم تشهد اللحظات الأخيرة أي حالات قيد جديدة من العيار الثقيل بعدما اكتفت اغلب الأندية بلاعبيها الذين قامت بقيدهم خلال الفترة الماضية منذ فتح باب الإنتقالات. وقال إبراهيم النمر في تصريحات صحافية «الأمور تمت بسلاسة ونشكر الأندية على التعاون الكبير». وقام نادي عجمان بقيد اللاعب عبد الله سالم الجمحي في الفريق الأول فيما ضم اللاعب سيف عبد الرزاق في فريق 21 سنة قادما من نادي الشارقة على سبيل الإعارة.