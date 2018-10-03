«ترايثلون دبي» يتعاون مع مؤسسة الجليلة الخيرية لدعم برنامج «إمكان»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم النسخة الثانية من «ترايثلون دبي للسيدات»، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، في التاسع من نوفمبر المقبل. ويتضمن منافسات «ترايثلون دبي للسيدات» ثلاث رياضات، هي السباحة والجري والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً، وسيتم تخصيص عائد السباق بالتعاون مع مؤسسة الجليلة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من السيدات اللواتي فقدن أطرافهن، لتوفير أطراف اصطناعية لهن عبر برنامج «إمكان».

وأعلنت اللجنة المنظمة خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس بمقر مجلس دبي الرياضي في حي التصاميم ، فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق أمام جميع النساء من مختلف الجنسيات، شرط ألا يقل عمر المشاركات عن 16 عاماً.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للترايثلون نائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي مدير نادي دبي للسيدات، لمياء خان، إن تنظيم النسخة الثانية من هذا الحدث تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، يؤكد دعم القيادة الرشيدة لرياضة المرأة، وتوفير سبل النجاح لها، باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية والحياة الصحية في المجتمع. وأعلنت لمياء خان أنه سيتم تخصيص عائد السباق في هذا العام للأعمال الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، لدعم وتمكين أصحاب الهمم من السيدات اللواتي فقدن أطرافهن، لتوفير أطراف اصطناعية لهن عبر برنامج «إمكان»، لكي يعشن حياتهن بصورة أفضل، ويتمكن من ممارسة الرياضة من جديد. وكشفت مديرة قسم تطوير رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي، فوزية فريدون تفاصيل النسخة الثانية من منافسات «ترايثلون دبي للسيدات»، مشددة على المنافسات ستقام على مستوى ثلاثة سباقات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة.

وقالت خلال المؤتمر الصحافي: «تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متر سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات الهوائية، و 10 كيلومترات جري».

تسجيل المشاركين

أتاحت اللجنة المنظمة فرصة لتسجيل المشاركين عبر الموقع الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، حيث يمكن للراغبات في المشاركة في الترايثلون التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق، إذ تبلغ قيمة الاشتراك في الترايثلون 100 درهم للمشاركات الفردية، و250 درهماً لمشاركة الفرق.

• 9 نوفمبر موعد تنظيم النسخة الثانية من «ترايثلون دبي للسيدات».