درويش محمد: سعيد بالبداية الموفقة مع دبا

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

عبّر لاعب دبا الفجيرة، درويش محمد، عن سعادته بالبداية الموفقة له مع الفريق الأول لنادي دبا الفجيرة، بعد أن خاض أول مباراة له أمام الظفرة في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، والتي شهدت فوز النواخذة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وقال درويش لـ«الإمارات اليوم»: «بداية أشكر الجهاز الفني بقيادة المدرب باولو كاميلي، لوضع ثقته فيّ، ومنحي فرصة المشاركة الأولى في الدوري، وأشعر بسعادة كبيرة لأن المردود الفني الذي قدمته مع زملائي في الفريق توج بالفوز بأول ثلاث نقاط، والمهم الآن هو أن نواصل تقديم العطاء الثري الذي يؤهلنا لتحقيق نتائج إيجابية أخرى، وسأجتهد للحفاظ على مكاني في التشكيلة التي تبدأ المباراة من خلال اللعب والتدريب بإصرار، والاهم من ذلك أن يتمكن الفريق من تحقيق الانتصارات المتتالية». وأضاف: «تنتظرنا مباراة قوية جداً وصعبة أمام النصر في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، ونحن نقدر أهميتها وصعوبتها، ونتطلع إلى النجاح فيها».

وأعرب درويش محمد عن سعادته بالأجواء المثالية التي يعيشها مع الفريق.

يذكر أن اللاعب درويش محمد (25 سنة) سبق له تمثيل شباب الأهلي وبني ياس.