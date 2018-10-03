«المحترفين» تعلن جوائز شهرية للأفضل في الدوري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة المحترفين عن إطلاق ثلاث جوائز شهرية لنجوم دوري الخليج العربي، لأول مرة في تاريخ البطولة، وستمنح الجوائز في ثلاث فئات، هي: أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب في الشهر بمسابقة الدوري.

وانطلقت النسخة الأولى من الجوائز بالكشف عن قائمة المرشحين عن شهر سبتمبر، بناء على الإحصاءات المقدمة من شركة «سبورت رادار»، حيث ترشح للجائزة عن فئة أفضل صانع ألعاب لاعب الجزيرة خلفان مبارك، ولاعب وسط الشارقة البرازيلي كورونادو، وجناح العين المصري حسين الشحات.

في المقابل، ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى لشهر سبتمبر: محمد البيرق حارس مرمى كلباء، وفهد الظنحاني حارس بني ياس وخالد عيسى حارس العين. وفي فئة أفضل مدرب، ترشح مدرب العين الكرواتي زوران، ومدرب الجزيرة الهولندي كايزر، بالإضافة لمدرب الشارقة المواطن عبدالعزيز العنبري.