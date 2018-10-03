النصر والشارقة يبتعـدان في صدارة كأس السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

ابتعد فريقا النصر والشارقة في صدارة المجموعتين الأولى والثانية، في ختام الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، حيث نجح الفريقان، أول من أمس، في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بتخطي النصر عقبة مضيفه بني ياس 76-73، والملك على حساب العين بفارق 43 نقطة وبنتيجة 86-43.

وسجلت الجولة كذلك، مواصلة شباب الأهلي مطاردته صدارة المجموعة الأولى، عقب فوزه على الجزيرة 87-67، فيما تخطى الوصل حاجز الـ100 نقطة في سلة ضيفه الظفرة، حيث فاز الوصل بنتيجة عريضة 106-61.

وعزز النصر صدارة الأولى بست نقاط، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الوصيف، فيما تقاسم بني ياس والجزيرة النقطة الثالثة والمركز الثالث، وحافظ الوحدة المرتاح في هذه الجولة على المركز الخامس والأخير بنقطتين.

في المقابل، ابتعد الشارقة في صدارة الثانية بست نقاط، وبفارق نقطتين عن الوصل والظفرة المتشاركين المركز الثاني، في حين يشترك العين في المركز الرابع والنقطة الثانية مع البطائح المرتاح في هذه الجولة.

ويقضي نظام النسخة الـ13، بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دور المجموعات من مرحلة واحدة، تسفر نتائجه عن تحديد هوية الفرق الأربعة الأولى عن كل مجموعة المتأهلة إلى ربع النهائي الذي ينطلق 14 الجاري، ويقام بنظام خروج المغلوب، وذلك بعد أن وزعت القرعة الفرق الـ10 المشاركة على مجموعتين.

ويستكمل غداً الدور التمهيدي، بأربع مباريات حيث تستضيف صالة السماوي مباراتي الوحدة والجزيرة، ثم صاحب الضيافة السماوي مع شباب الأهلي. وفي الجانب الآخر، تقام أيضاً مباراتا فريق الوصل مع نظيره العين، على أن يلتقي في مباراة أخرى البطائح مع الظفرة.

- العميد فاز على بني ياس 76-73، مقابل انتصار الملك على العين بنتيجة 86-43.