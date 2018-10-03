شباب الأهلي والظفرة إلى نهائي كأس الاتحاد للصالات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حجز كل من فريقي شباب الأهلي والظفرة مكانهما في نهائي النسخة الـ10 من كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات المقررة غداً على صالة نادي الشارقة. وجاء تأهل شباب الأهلي عقب الفوز على دبا الحصن، حامل اللقب، حيث احتكم الفريقان للأشواط الإضافية التي ابتسمت لشباب الأهلي (4-2)، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصل بنتيجة 2-2. وشهدت المباراة تسجيل لاعب شباب الأهلي راشد عبيد هاتريك، وهدف لعبدالله الخمري، في حين سجل لدبا الحصن عبدالله سيف.

وفي المباراة الثانية نجح الظفرة في إقصاء فريق قوي هو النصر بركلات الترجيح 2-1، وبعد أن انتهى الزمن الرسمي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل 2-2.

يذكر أن النصر والظفرة كررا سيناريو مباراة السوبر نفسه بينهما، حيث كان الظفرة متقدماً بهدفين نظيفين، ثم أدرك النصر التعادل في آخر ست دقائق، وأخيراً فاز الظفرة بركلات الترجيح، وهو ما حصل في لقاء كأس الاتحاد. وسجل للظفرة حمد الشامسي وصبري جميل، مقابل تسجيل فهد أحمد ومحمد عبيد للنصر.