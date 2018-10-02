لا مفاجآت في اليوم الاخير لإنتقالات اللاعبين الصيفية

المصدر: منصور السندي - دبي

أغلق اليوم الإثنين عند الساعة الخامسة مساء في مقر اتحاد كرة القدم في دبي باب الانتقالات الصيفية للاعبين المحليين والأجانب ، إذ شهدت فترة الإنتقالات التي استمرت منذ الحادي عشر من يوليو الماضي ووفقا للأمين العام المساعد للشؤون الفنية لاتحاد الكرة إبراهيم النمر قيد 654 لاعبا منهم 386 محترفا و268 درجة أولى وشهد اليوم الأخير 115 معاملة.

وخلت اللحظات الأخيرة لفترة الإنتقالات من أي حالات قيد جديدة من العيار الثقيل بعدما اكتفت اغلب الأندية بلاعبيها الذين قامت بقيدهم خلال الفترة الماضية.

وقال إبراهيم النمر في تصريحات صحافية " الأمور تمت بسلاسة ونشكر الأندية على التعاون الكبير ماأسهم في إنجاح عملية الإنتقالات الصيفية".

وتمثلت أبرز الانتقالات الصيفية ضم نادي الشارقة لللاعب البرازيلي إيغور كوناردو قادما من نادي باليرمو الإيطالي وكذلك لاعب الراس الأخضر ريان منديز ومثلت صفقة أنضمام اللاعب جمال معروف لنادي العين ابرز صفقات الزعيم العيناوي ،فيما تعاقد النصر مع اللاعبين ألفارو نيغريدو ويوهان كاباي في حين ضم شباب الأهلي أحمد خليل قادما من نادي العين وضم النادي أيضا الارجنتيتي ماورو دياز وعبد الله النقبي قادما من الظفرة وتعاقد الوحدة مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا، فيما استقطب الوصل اللاعب البرازيلي فينيوس دي ليما،وتمثلت أبرز تعاقدات نادي بني ياس في ضم اللاعب الهولندي جورج ليوري.