«الميركاتو» الصيفي يغلق اليوم

المصدر: منصور السندي ــ دبي

يغلق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في مقر اتحاد كرة القدم في دبي باب الانتقالات الصيفية للاعبين المحليين والأجانب.

ويتوقع أن تقوم بعض الأندية بدوري الخليج العربي خلال الساعات الأخيرة من غلق باب القيد بدعم صفوفها ببعض العناصر، فيما شهدت فترة الانتقالات الصيفية صفقات بالجملة، تمثل أبرزها في عودة لاعب شباب الأهلي أحمد خليل إلى ناديه مجدداً قادماً من نادي العين، وضم النادي أيضاً الأرجنتيني ماورو دياز، ومواطنه إيمليانو فيكيو، والإكوادوري جيمي ايوفي، بجانب عبدالله النقبي قادماً من الظفرة، وأحمد العطاس قادماً من الجزيرة، فيما ضم نادي الجزيرة كلاً من الغاني أرنست اسانت، والكاميروني سيبستيان سياني، والهولندي من أصول مغربية ناصر برازيت، وعودة البرازيلي ليوناردو بيريرا، في حين تعاقد نادي الشارقة مع كل من البرازيلي إيغور كورنادو قادماً من نادي باليرمو الإيطالي، إذ شكل اللاعب إضافة كبيرة للملك الشرقاوي، ويعد حالياً أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي.