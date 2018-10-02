أغلى 10 صفقات للأندية الإماراتية في الانتقالات الصيفية

المصدر: معاذ كمبال - العين

نشر موقع «ترانسفير ماركت» الألماني الشهير إحصائية بأغلى الصفقات التي أبرمتها أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وجاء لاعب فريق النصر، الفرنسي يوهان كابي، في المركز الأول بقيمة مالية وصلت إلى 10 ملايين يورو، لكن لاعب الشارقة، البرازيلي إيغور كورونادو (2.40 مليون يورو)، القادم من صفوف فريق باليرمو الإيطالي، يعد أنجح الصفقات حتى الآن، بمساهمته في قيادة «الملك» إلى صدارة ترتيب الدوري، فيما فجّر فريق اتحاد كلباء مفاجأة الانتقالات بالتعاقد مع الدولي المجري بلاس جوجاك، بصفقة وصلت إلى 3.50 ملايين يورو.

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