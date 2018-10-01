ورشة عمل لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

اختتمت أول من أمس، في أبوظبي، فعاليات ورشة العمل الخاصة بالمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا، المقررة في الإمارات في يناير المقبل.

وشارك في الورشة، مديرو المنتخبات والمنسقون الإعلاميون والأطباء، حيث مثل اتحاد كرة القدم عبدالله صالح مشرف المنتخب، وسالم النقبي المنسق الإعلامي، وحسان فهد السكرتير التنفيذي، ويوسف سحنون أخصائي العلاج الطبيعي، ومنصور الحربي ومحسن الظبياني.

وتناولت الورشة العديد من المحاور، أبرزها مراجعة لائحة البطولة التي ستشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخباً آسيوياً، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، موزعة على أربع مدن، هي أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وبثمانية ملاعب هي استاد مدينة زايد الرياضية، واستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، واستاد آل نهيان بنادي الوحدة، واستاد هزاع بن زايد، واستاد خليفة بن زايد بنادي العين، واستاد آل مكتوم بنادي النصر، واستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، واستاد الشارقة.