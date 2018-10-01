عقوبة انضباطية متوقعة بحق حسن إبراهيم

المصدر: منصور السندي - دبي

ينتظر أن تقوم لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها المرتقب غداً، برئاسة الدكتور حسن المرزوقي بتوقيع عقوبة انضباطية بحق لاعب شباب الأهلي حسن إبراهيم، لبصقه على لاعب العين البرازيلي كايو فيرناندو، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت يوم الجمعة الماضي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري االخليج العربي، علماً بأن اللاعب كان قد تلقّى البطاقة الحمراء من حكم اللقاء في الدقيقة «47» بسبب التصرف الذي قام به،

وانتهت المباراة بفوز العين 2-1.

وعلمت «الإمارات اليوم» من مصدر قانوني أن واقعة اللاعب حسن إبراهيم ستعرض على لجنة الانضباط غداً، وأن هناك عقوبة انضباطية متوقعة في حق اللاعب.

ووفقاً للائحة الاسترشادية للمخالفات والعقوبات الخاصة بلجنة دوري المحترفين، فإنها تنص على أن عقوبة البصق على الجهازين الفني والإداري أو اللاعبين أو الجمهور أو العناصر المساعدة في الملعب من قبل أي لاعب تراوح بين الإيقاف ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف درهم، وقد تصل الى الإيقاف أربع مباريات وغرامة 100 ألف درهم في حال تكرار المخالفة، وفي حال تكررت للمرة الثالثة فإنه تتم معاقبة اللاعب بالإيقاف خمس مباريات وغرامة 200 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة يرفع الأمر الى اللجنة التنفيذية.