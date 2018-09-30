تعاون مشترك بين النصر والإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

استقبل مدير أكاديمية نادي النصر أحمد صالح الريس وفداً من نادي الإمارات برئاسة عضو مجلس إدارة وشركة نادي الإمارات ناصر طحنون النقبي، في اجتماع تنسيقي بحضور عدد من الأجهزة الإدارية، وتضمن الاجتماع دراسة عدد من الأمور التنظيمية الميدانية، ودراسة التعاون المشترك في ما يخص تطوير وإنشاء عدد من المشاريع التي تخدم المجتمع.

وأكد ناصر طحنون في تصريحات صحافية، أن الزيارة شهدت بحث التعاون في العديد من المجالات المجتمعية، وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة نادي النصر على حسن الضيافة والاستقبال، كما تقدم بالشكر الجزيل لكل أعضاء الأجهزة الإدارية التي حضرت الاجتماع التنسيقي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.