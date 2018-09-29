اختتام أولى جولات «أم الإمارات لجوجيتسو السيدات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أمس، الجولة الأولى من النسخة الثالثة لبطولة «أم الإمارات لجوجيتسو السيدات»، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، وبالتنسيق مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية هذا العام، حيث شهدت البطولة مشاركة كبيرة للاعبات إماراتيات من شتى أنحاء الدولة، في صالة فاطمة بنت مبارك الرياضية بأبوظبي.

وتميزت هذه الجولة بأول مشاركة على الإطلاق للاعبات فريق نادي رأس الخيمة النسائي للجوجيتسو، الذي تم الإعلان عن إطلاقه فبراير الماضي كأول رياضة نسائية في النادي، وتألقت لاعبات رأس الخيمة خلال المنافسات، ونجحن في حصد عدد من الميداليات الملونة. كما شهدت المنافسات إقبالاً جماهيرياً واسعاً من السيدات، الأمر الذي يعكس الحضور الكبير لرياضة الجوجيتسو.

من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، سميرة الرميثي: «لاحظنا زيادة كبيرة في أعداد المشاركات في البطولة هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضي، وقد قدمت كل اللاعبات مستوى احترافياً للغاية أثناء المباريات، مستخدمات تقنيات لعب متميز بالفعل».