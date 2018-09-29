كلباء يتذوق «النصر» بأقل مجهود

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نجح اتحاد كلباء في تحقيق الانتصار الثالث له على التوالي، محققاً أفضل بداية له منذ انطلاق دوري المحترفين، وتغلب على النصر أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت في استاد اتحاد كلباء ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، وأصبح رصيد «النمور» تسع نقاط، مقابل رصيد خالٍ من النقاط للعميد.

ولم يتمكن لاعب النصر الإسباني ألفارو نيغريدو من إحداث الفارق الفني المطلوب للعميد على الرغم من الفرص التي صنعها له زملاؤه، في المقابل ظهر حارس اتحاد كلباء محمد البيرق، ومدافعو الفريق يعقوب حسن ومنصور عباس وعمر الخديم بمستوى رائع، ولم يقدم اتحاد كلباء مباراة كبيرة المستوى، الا أنه فاز من سلبية أداء النصر، على الرغم من استحواذ العميد على الكرة.

وسجل اتحاد كلباء هدفه الأول في الدقيقة الثانية عن طريق الروماني فلورنتين ماتي، بعد عرضية المجري جوجاك، مستفيداً من ضعف في التشتيت من قبل مدافعي النصر خليفة مبارك وعلي حسين، والتمركز الخاطئ للحارس محمد يوسف.

وفي أول محاولة للعميد سدد الإسباني نيغريدو كرة داخل الياردات الست ارتدت من الدفاع «4»، وتمكن حارس كلباء محمد البيرق من التصدي لكرة هدف محقق بعد كرة صاروخية سددها الفرنسي يوهان كاباي «6».

وكاد النمور أن يزيد الغلة بشكل مبكر من ضربة حرة مباشرة بعد كرة لعبها جوجاك ارتدت من الحائط البشري «12».

وركز العميد على الكرات العرضية التي كان يرسلها جاسم يعقوب والبرازيلي روزا، ومن إحداها سجل النصر هدف التعادل عن طريق الإسباني نيغريدو «19» .

وحصل النصر على ضربة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء سددها أحمد إبراهيم الياسي في الدقيقة 45، تصدى لها الحارس محمد البيرق على مرتين.

ونجح اتحاد كلباء في تسجيل الهدف الثاني، عن طريق حسن يوسف، مستفيداً من كرة طولية للاعب عمر الخديم وخروج خاطئ لحارس النصر محمد يوسف «45».

ومن هجمة مرتدة قادها حسن يوسف نجح اتحاد كلباء في تسجيل الهدف الثالث عن طريق منصور عباس في الدقيقة «87»، بينما سدد النصراوي محمد العكبري كرة باتجاه مرمى كلباء صدها الحارس البيرق «90»، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للنمور.

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