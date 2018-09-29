كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تشد الأنظار اليوم في أميركا

المصدر: واشنطن - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في أشهر مضامير سباقات الخيول الأميركية والعالمية «تشرشل داونز العريق»، معقل سباقات ديربي كنتاكي والبريدرز كب الأميركي، وذلك في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي، ضمن مهرجان كنتاكي لسباقات الخيول الأميركية.

ويُعد السباق امتداداً لنجاحات سلسلة الكأس الغالية بنسختها الـ25، وهي تحتفي باليوبيل الفضي بـ10 سباقات حول العالم ضمن أجندتها لعام 2018.

وسيجمع السباق نخبة الخيول العالمية وسط ترقب كبير من الجماهير الغفيرة التي ستشهد السباق بجانب اهتمام الإعلام الأميركي الواسع، والحضور الدبلوماسي، إذ سيقام السباق لمسافة 1600 متر للفئة الأولى والمخصص للخيول بعمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز (100 ألف دولار أميركي)، وسط مشاركة تسعة من أبرز الخيول القوية في أميركا.