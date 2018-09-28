تطبيق نظام «تقنية الفيديو» في كأس آسيا

المصدر: الرياض - د.ب.أ

وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استخدام نظام الحكم الفيديو المساعد (فار) في منافسات كأس آسيا، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة مطلع العام المقبل.

وذكر الاتحاد الآسيوي، على موقعه الإلكتروني: «بعد موافقة الاتحاد الدولي (فيفا)، والمجلس الدولي للعبة (ايفاب)، والتشاور مع قسمَي المسابقات والحكام بالاتحاد، وافقت اللجنة التنفيذية على الاستعانة بنظام (فار) في كأس آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة 2019، في انتظار التأكيد النهائي على أن جميع الاستعدادات اللازمة موجودة».

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم، في تصريحات صحافية: «كرة القدم الآسيوية عازمة على تبنّي التكنولوجيا لمصلحة اللعبة».

وأضاف: «رأينا (فار) خلال كأس العالم 2018 في روسيا، وكان واضحاً للجميع أن هناك حاجة إلى تدريب كبير من المسؤولين والاستثمار في المرافق، للتأكد من أن النظام كان فعالاً وإيجابياً».