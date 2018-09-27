اتحاد الكرة يمهل الأندية للكشف عن هدايا اللاعبين

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، راشد الزعابي، أن اتحاد الكرة منح الأندية مهلة، حتى الثاني من أكتوبر المقبل، للإفصاح عن الهدايا أو المميزات الأخرى التي تقدمها للاعبيها، فوق الأمور الموجودة في العقد المبرم بين الطرفين، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة سيطلب من الأندية، حسب اللائحة، الإفصاح عن الرواتب الخاصة بلاعبيها في حالة واحدة فقط، هي وجود خلاف بين الطرفين، وذلك في حال تقدم أحد الطرفين، سواء اللاعب أو النادي، بشكوى للاتحاد في هذا الخصوص. وقال الزعابي في تصريحات صحافية: «طلبنا من الأندية التعجيل في موضوع التعهد بالإفصاح عن الهدايا التي تقدمها للاعبيها، مثل عقود الإعلان وعقود الرعاية، وبالنسبة لنا في اللجنة فإننا نتعامل مع العقود الرسمية الموقّعة بين الأندية وبين لاعبيها». وأشار الزعابي إلى أنه لم تواجههم حتى الآن أي مشكلة بخصوص فترة الانتقالات الصيفية للاعبين، التي ستستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.