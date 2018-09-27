الأكاديمية الأولمبية تشارك في «مؤتمر القيم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت الأكاديمية الأولمبية الوطنية في «مؤتمر القيم الأولمبية والهندية في سياق عالمي»، الذي تُختتم أعماله اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، بعد أن استمر لمدة ثلاثة أيام، وناقش العديد من المحاور المهمة المتعلقة بالحركة الأولمبية وأسسها ومبادئها النبيلة.

حضر العميد عبدالملك جاني، مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية، فعاليات المؤتمر الدولي، الذي شهد مشاركة أبرز الشخصيات الرياضية ومحترفي التربية البدنية، إضافة إلى مشاركة أبرز الباحثين والأكاديميين في مجال العمل الرياضي. وشهدت أعمال المؤتمر تناول موضوعات ومحاور منوعة حول الأولمبياد والحركة الأولمبية، إلى جانب استعراض تقرير خاص بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020.