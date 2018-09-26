بن قانون: التعاقد مع مانديز كان سهلاً ودون شروط

المصدر: محمد فاضل - دبي

وصف النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم عبدالله بن قانون، التعاقد مع اللاعب البرازيلي رونالدو مانديز، بأنه كان سهلاً ولم تكن هناك أية شروط من قبل اللاعب أو إدارة نادي الوصل، وقال «نتطلع مع اللاعب إلى نجاح جديد يعزز مسيرة الفريق في الموسم الجاري لدوري الخليج العربي».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» لم تستغرق جلسة المفاوضات مع نادي الوصل أكثر من ساعتين وتم حسم الأمور بشكل هادئ ومميز، وهذه المدة الزمنية كانت من أجل ترتيب الأمور الإدارية فقط، مؤكداً أنه ليس صحيحاً ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بأن اللاعب مستاء لإعارته للفجيرة دون علمه، وأن هذه المعلومات غير صحيحة، وتابع: «سر نجاح انضمام رونالدو مانديز للذئاب هو العلاقات التاريخية المتميزة بين الوصل والفجيرة، التي تمتد لسنوات طويلة، ومرحلة الانتقال بدأت عبر تواصل رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ناصر اليماحي مع رئيس مجلس إدارة الوصل راشد بالهول، لترتيب الأمور كافة، وهو ما عزز الثقة المتبادلة بين الناديين، ونتقدم بالشكر الوافر لهم للتجاوب والحفاوة التي حظينا بها أثناء ترتيب انتقال اللاعب». وأضاف بن قانون «اللاعب مانديز متحمس، ويتطلع إلى تحدٍ جديد وشارك في أول تقسيمة، ونأمل أن يشكل إضافة كبيرة لفريق الفجيرة».

يذكر أن الفجيرة تنتظره مباراة مهمة وقوية أمام الشارقة يوم الجمعة المقبل على ملعب الشارقة، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

لم تستغرق جلسة المفاوضات بين ناديي الفجيرة والوصل أكثر من ساعتين.