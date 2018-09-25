إسماعيل مطر مرشح للعودة إلى المنتخب

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر (35 عاماً)، بات مرشحاً للعودة إلى صفوف المنتخب خلال القائمة الجديدة التي ينتظر أن يعلنها مدرب المنتخب، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، نظراً للمستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، وذلك للاستفادة من خبراته خلال مشاركة المنتخب في كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل.

وظهر إسماعيل مطر أساسياً مع الوحدة خلال مبارياته في الجولة الثلاث الماضية بدوري الخليج العربي أمام فرق اتحاد كلباء ودبا والوصل، وشكل الفارق في صفوف الفريق الوحداودي الذي يتصدر حالياً ترتيب فرق الدوري إلى جانب الشارقة والعين برصيد تسع نقاط لكل فريق.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، راشد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم» إن الجميع يعرف قيمة أيقونة كرة الإمارات إسماعيل مطر، مشدداً على أنه لا يعتقد أن مدرب المنتخب زاكيروني سيغفل وجود لاعب مثله في المنتخب، متمنياً أن يظهر مطر بين لاعبي المنتخب في الفترة المقبلة لأنه سيكون إضافة للمنتخب، لافتاً إلى أن العمر ليس مقياساً للاعب وإنما العطاء.