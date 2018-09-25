5 لاعبين من الشارقة يستحقون الانضمام للمنتخب 1

المصدر: منصور السندي - دبي

رشّح رياضيون خمسة لاعبين بفريق الشارقة لكرة القدم للانضمام إلى قائمة المنتخب الأول الذي يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل، بعد ظهورهم بمستوى فني متطور وقيادتهم «الملك» إلى صدارة دوري الخليج العربي بالمشاركة مع الوحدة والعين، وتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الماضية في الدوري أمام فرق الظفرة والنصر وشباب الأهلي، مشيرين إلى أن المدافع شاهين عبدالرحمن، والحارس عادل الحوسني، ولاعب خط الوسط محين خليفة، بجانب سيف راشد والحسن صالح اللذين كانا يتواجدان أيضاً ضمن القائمة الأخيرة للأبيض.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «هناك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين بروزا بشكل لافت للأنظار في فريق الشارقة، وهم مؤهلون للاختيار ضمن المنتخب بعدما تمكنوا من صنع الفارق في صفوف الفريق الذي بات حالياً ضمن فرق الصدارة في الدوري».

ورأى اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد، أن «ثلاثي الشارقة شاهين عبدالرحمن ومحين خليفة وسيف راشد يستحقوا أخذ فرصتهم الكاملة في المنتخب»، وقال إن «محين يعد حالياً أفضل لاعب خط وسط مدافع في الدوري، فضلاً عن شاهين الذي يعد أيضاً من أفضل المدافعين لكنه لم يأخذ فرصته باللعب الدولي على الرغم من الثغرات الدفاعية الموجودة في المنتخب، خصوصاً بعد تراجع مستوى بعض مدافعي المنتخب مثل مهند العنزي وإسماعيل أحمد»، معتبراً أنه من المهم جداً إعطاء عنصر جديد مثل شاهين فرصته في ارتداء قميص المنتخب بعدما برز أخيراً بشكل مميز مع فريقه الشارقة.

بدوره، أكد رئيس أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي سابقاً محمد مطر غراب، أن «هناك مجموعة من لاعبي الشارقة يستحقون التواجد في المنتخب لاسيما أن هؤلاء اللاعبين صغار السن، خصوصاً إذا كنا نفكر في بناء منتخب للمستقبل لخوض التصفيات المؤهلة عقب انتهاء مشاركة المنتخب المرتقبة في كأس آسيا». وأضاف أن «المشكلة أننا لا نعرف بأي طريقة سيلعب مدرب المنتخب زاكيروني لأن طريقة 4-4-2 تحتاج الى نوعية محددة من اللاعبين لتنفيذها».

ورشح مدير فريق النصر السابق خالد عبيد، لاعب الشارقة سيف راشد لحجز مكانه بالمنتخب الوطني، واصفاً إياه بأنه لاعب جدي وموهوب ولديه الرغبة في تطيور مستواه، ما يؤهله لارتداء قميص المنتخب، فضلاً عن أنه لاعب مستقبل لأنه صغير السن، مشيراً إلى أن مستوى سيف ظل يتطور من موسم الى آخر.

وأضاف «على الرغم من أن الحارس عادل الحوسني كان موجوداً من قبل في المنتخب في فترات سابقة، فإنه يستحق حالياً اختياره للمنتخب في ظل تراجع وتذبذب مستويات بعض الحراس الحاليين في المنتخب».

من جانبه، أكد اللاعب الدولي السابق إسماعيل راشد أنه معجب كثيراً بلاعب الشارقة محين خليفة بعد المستوى الفني المتطور الذي قدمه في الفترة الماضية، معتبراً أنه من الممكن أن يتواجد في صفوف المنتخب الوطني، لافتاً الى أنه يؤيد اختيار العناصر الجاهزة للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

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