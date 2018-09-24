بالصور..«الوصف» فائق الجمال في بطولة دبي الشراعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظفر القارب «الوصف 127» لمالكه النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش، بلقب سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ دانة الدنيا أول من أمس، بمشاركة 85 محملاً اصطفت في عمق مياه الخليج في لوحة رائعة، ثم أبحرت نحو خط النهاية قبالة فندق برج العرب لمسافة تزيد على 14 ميلاً بحرياً وسط سرعات رياح مناسبة، حيث أكملت مراحل السباق في معدل زمني جيد تجاوز ساعة واحدة بقليل.

ونجح القارب الوصف 127 في اختيار المكان المناسب في خط البداية، ومن ثم اتخاذ المسار المناسب والتكتيك الخاص الذي مكن طاقمه بقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش من الوصول أولاً إلى خط النهاية، بعد منافسة قوية مع بقية القوارب المشاركة ومن بينها القارب غازي 103 لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي الذي حل ثانياً مع نهاية السباق، والقارب زيوريخ 156 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي في المركز الثالث.

وتتابع بعد ذلك وصول القوارب إلى خط النهاية، حيث نجحت قوارب فريق إف 3 الثلاثة؛ القارب زلزال 170 بقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي، والقارب الفاروق 206 بقيادة النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي، وحامل اللقب في الموسم الماضي القارب داحس 153 بقيادة النوخذة عبدالله محمد المرزوقي في احتلال المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي.

ونجح القارب هداد 136 لمالكه النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي، وبقيادة النوخذة علي ثاني غانم الرميثي في الحصول على المركز السابع، وجاء القارب السرب 80 لمالكه النوخذة راشد خادم راشد المهيري، وبقيادة ابنه النوخذة الحر في احتلال المركز الثامن في الترتيب العام.

وعاد المركز التاسع في الترتيب العام، إلى طاقم القارب لاهوب 240 لمالكه علي جابر علي الحمادي، وبقيادة ابنه النوخذة عبدالله، وحصل على المركز العاشر في الترتيب العام للسباق طاقم القارب الذيب 44 لمالكه جمعة خادم سيف الرميثي، وبقيادة ابنه النوخذة خادم.

الـ10 الأوائل

1- الوصف 127

2- غازي 103

3- زيوريخ 156

4- زلزال 170

5- الفاروق 206

6- وداحس 153

7- هداد 136

8- السرب 80

9- لاهوب 240

10- الذيب 44

- بالحبالة والقمزي يتوّجان طاقم القارب

«الوصف 127» الذي نجح في اختيار المكان

المناسب في خط البداية.