زوارق أبوظبي تحتل المراكز الـ 3 الأولى على منصة «الفورمولا1»

المصدر: شيانغ يانغ - الإمارات اليوم

فاز زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي بالمركز الأول، وحل «أبوظبي 5» بقيادة المخضرم الإماراتي ثاني القمزي في المركز الثاني، وزورق «أبوظبي 35» بقيادة إريك ستارك بالمركز الثالث، في الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي أقيمت في مدينة شيانغ يانغ الصينية.

وكرّر فريق أبوظبي النتيجة التاريخية نفسها، التي تحققت للمرة الأولى في الجولة الماضية في مدينة إيفيان بصعود أبطال الفريق على منصة التتويج معاً كأول البطولة وثانيها وثالثها، في نتيجة تعكس المكانة القوية والصريحة لفريق أبوظبي الإماراتي على المستوى العالمي وفي هذه البطولة بالتحديد.

وسجلت هذه النتيجة تفوقاً صريحاً للبطل الإماراتي ثاني القمزي، حيث تصدر الترتيب العام واعتلى القمة برصيد 54 نقطة للبطولة، في حين يأتي ثانياً إريك ستارك من فريق أبوظبي أيضاً برصيد 53 نقطة، وثالثاً شون تورنتي برصيد 52 نقطة، لتكون الصدارة لمصلحة القمزي للمرة الأولى منذ موسم 2012.

وقال قائد زورق «أبوظبي 5» ثاني القمزي في تصريحات صحافية: «ما نصنعه من أمجاد هو للإمارات ورياضتها دوماً، وجزء بسيط للوطن الذي قدم لنا كل شيء ووفر لنا كل أدوات المشاركة والتحدي».

وأضاف أن «متابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وتواجده مع الفريق أحد أهم أسباب التفوق والبقاء في المقدمة»، مضيفاً: «عندما نجد المتابعة والحرص من القيادة الرشيدة لنا دوماً، فإنه من الطبيعي أن ينتج الفريق ويبدع في كل مشاركاته، ونحن قد وفقنا في أن نحقق الإبداع في هذه الجولة».

وعن هدفه قبل الجولة المقبلة، قال القمزي: «بكل تأكيد الدفاع عن الصدارة المستحقة والاستمرار في المقدمة، لن أتنازل عن الصدارة، وحلمي أن أحقق لقب بطولة العالم».

ثاني القمزي:

«لن أتنازل عن

الصدارة وحلمي

أن أحقق لقب

بطولة العالم».