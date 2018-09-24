القوة الهجومية تصل إلى 86 هدفاً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت الجولة الثالثة إحراز 25 هدفاً في سبع مباريات، لتصل القوة الهجومية في دوري الخليج العربي إلى 86 هدفاً في أول ثلاث جولات، بواقع 4.1 أهداف في كل مباراة، وهو رقم هجومي رائع بالنسبة للمشاهدين ومحبي كرة القدم، لكن في الوقت نفسه يشير إلى وجود عدم توازن في فرق البطولة بين الدفاع والهجوم، بسبب اهتمام الأندية بتدعيم الخط الهجومي على حساب المنظومة الدفاعية، وهو للأسف ما يضر المنتخب الوطني.

وتشير هذه الأرقام إلى صراع كبير ومنافسة على لقب الهداف، الذي يتصدر سباقة الآن لاعب الشارقة، البرازيلي ويلتون، برصيد خمسة أهداف، كما عاد الهداف علي مبخوت ليعلن عن نفسه بخمسة أهداف أيضاً، بالتساوي مع هداف الوحدة تيغالي، وكل ذلك في أول ثلاث مباريات فقط من البطولة، واحتل هجوم الوحدة القوة الأكبر بإحراز 14 هدفاً حتى الآن، ويأتي بعده هجوم الشارقة بواقع 12 هدفاً بعد هدفيه في مرمى شباب الأهلي.