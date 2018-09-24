بني ياس يخصص نصف المقاعد لجمهور الوحدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قرّرت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تخصيص نصف مقاعد ملعب النادي لجماهير الوحدة، في مباراة الفريقين التي تقام الخميس المقبل على استاد بني ياس ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وقال رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي لـ«الإمارات اليوم»: «أتقدم إلى إدارة شركة بني ياس بجزيل الشكر، والقرار أثلج صدور الوحداوية خصوصاً أن إدارة السماوي أعلنت أن هذا القرار يأتي تأكيداً على العلاقات المتميزة بين الناديين وجماهيرهما، ويأتي أيضاً في إطار التعاون بين الناديين الكبيرين وتغليب الروح الرياضية وإتاحة الفرصة للجماهير والتسهيل عليهم، وهي بكل تأكيد خطوة (مقدرة) لهم».