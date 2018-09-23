«ملك البساط» للجوجيتسو تقام اليوم في لوس أنجلوس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة منافسات بطولة «ملك البساط» في الجوجيتسو، على صالة «كونفينشان سنتر»، حيث ستقام هذه البطولة للمرة الأولى خارج الإمارات لنجوم وأبطال الوزن الثقيل في العالم بتنظيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

بطولة «ملك البساط» بدأت فكرتها وتم تطبيقها لأول مرة في أبوظبي على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو الأخيرة، لكنها كانت لكل الأوزان، الخفيف والمتوسط والثقيل. وستقام النزالات بنظام الدوري ولمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة من الإثارة، وستعلن اليوم عن ملك البساط في العالم، بعد انتهاء نزالات الجولة الثانية من النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، أمس، بمشاركة 38 دولة حول العالم، في مختلف الأوزان والأحزمة.

ومن أبرز الأسماء المشاركة: إيربيث سانتوس وريكاردو أيفانجيلستا وجيرار لابينسكي وتانر رايس وآدم ووردنيسكي.