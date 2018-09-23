«زوارق أبوظبي» تحصد أفضل زمن في مونديال الفورمولا1

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حلّقت زوارق أبوظبي بالمراكز الأولى ضمن سباق أفضل زمن الذي أقيم أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي تقام في مدينة شيانج يانج الصينية، إذ حل في المركز الأول زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي، في حين حل ثانياً زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك، وثالثاً زورق السويدي جوناس أندرسون، في حين حل رابعاً زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي، وضمن فريق أبوظبي أن يكون الأفضل في انطلاقة السباق الرئيس اليوم، بوجود ثلاثة زوارق ضمن الزوارق الستة الأولى.

ووسعت زوارق أبوظبي الفارق بشكل أكبر في صدارة المنافسة على لقب أفضل زمن، حيث وصل زورق أبوظبي إلى 55 نقطة، وهو أحد الألقاب التي ينافس عليها ضمن البطولة العالمية.

ويتأهب فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 اليوم، من أجل الدفاع عن صدارته لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وذلك من خلال فعاليات وتفاصيل السباق الرئيس للجولة الرابعة من البطولة، بمشاركة وحضور 19 زورقاً هي النخبة الأفضل في عالم سباقات الفورمولا1.

من جانبه، ظفر المتسابق الإماراتي محمد المحيربي، قائد زورق أبوظبي5، بلقب الجولة في سباق فئة الفومورمولا4 بعد أن تمكن من الصمود طيلة سباقي هذه الفئة، اللذين أقيما مساء أول من أمس، كما حقق المحيربي الزمن الأفضل أيضاً في هذه الفئة، لتكون له الكلمة الأفضل والريادة في فئة الفورمولا4.