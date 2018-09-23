مدرب الظفرة غاضب من «المستوى السيئ» لفريقه.. وفيفياني يشيد بالوافد الجديد جوجاك

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

اعترف مدرب الظفرة، الصربي رازوفيتش، بأن مستوى فريقه كان سيئاً في مواجهة اتحاد كلباء، أول من أمس، وأن اللاعبين ظهروا بصورة أقل من المباراة السابقة التي جمعتهم بفريق العين في الجولة الثانية من الدوري، التي كانوا متقدمين فيها بهدف نظيف أمام حامل اللقب حتى الدقيقة 80، قبل أن يخسروا النتيجة بصعوبة، وأكد أن فريقه رغم تلقي الخسارة على التوالي لن يتخلى عن طموح المنافسة على أحد مراكز وسط الترتيب.

وقال في المؤتمر الصحافي إنه درس منافسه، فريق اتحاد كلباء، بصورة كاملة، وطبّق الاستراتيجية في الحصص التدريبية، لكنه فوجئ بالمستوى السيئ الذي ظهر به لاعبوه، وقال: «رغم بدايتنا السيئة في المباراة، لم أتوقع على الإطلاق أن نتلقى هدفين بهذه السهولة، لقد ظهرنا بشكل سيئ، وعلينا أن نجتهد في المباريات المقبلة، وألا نتخلى عن طموح المنافسة على مركز في وسط الجدول».

وفي المقابل، أشاد مدرب فريق اتحاد كلباء، الإيطالي فيفياني، بالوافد الجديد لفريقه، الدولي المجري جوجاك، الذي سجل في ظهوره الأول مع «النمور»، معتبراً أنه لاعب صاحب إمكانات كبيرة، وأن الفريق سيستفيد منها بشكل مناسب حتى يتمكن من مواصلة نغمة الانتصارات، مشيداً كذلك بإدارة النادي في التعاقد مع اللاعب.

وكان جوجاك قد سجل الهدف الأول لفريقه أمام الظفرة في أول مباراة رسمية له، قبل أن يضيف زميله راموس الثاني.

واعتبر فيفياني، في المؤتمر الصحافي، الفوز بالمستحق، وقال إن فريقه ظهر بروح قتالية، وقال: «لعبنا بشكل جيد، واستغللنا الفرص التي حصلنا عليها، وسجلنا في توقيت مناسب، علينا أن نواصل بالصورة نفسها في المباريات المقبلة، يجب أن نستفيد من الثقة التي لدينا، وأن نحقق الفوز في كل مباراة تنتظرنا».

المجري جوجاك سجّل

هدفاً في أول

مباراة له مع

«النمور».