الفجيرة يقهر عجمان في الدقيقة 92

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تغلب الفجيرة على عجمان 2-1، أمس، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي على استاد الفجيرة الدولي، ليرفع الفائز رصيده إلى أربع نقاط متساوياً مع «البرتفالي» بالرصيد نفسه.

ويدين الفجيرة بفوزه إلى نجمه ابراهيم خميس الذي أحرز هدفين أحدهما تحقق في الدقيقة 90+2، وسط إعجاب من الحضور الجماهيري الذي قدر بنحو 700 متفرج.

وشهدت المباراة عدداً كبيراً من البطاقات الصفراء، وواحدة حمراء نالها لاعب عجمان وليد اليماحي.

وكانت أولى الهجمات فجراوية عبر البرازيلي غابرييل الذي سدد الكرة أعلى العارضة، رد عليها بعد دقيقة لاعب عجمان، السنغالي تيامي، مرت بجانب العارضة. وأضاع عجمان فرصة هدف محقق في الدقيقة 10 بعد انفراد اللاعب المغربي عادل هرماش ومواجهته للمرمى، تصدى لها حارس الفجيرة صالح ربيع، قبل أن يتقدم عجمان بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق النيجيري ستانلي بعد هجمة من وسط الملعب قادها المغربي عادل هرماش، قبل أن يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء، أكملها المحترف النيجيري ستانلي داخل المرمى.

واستعان حكم المباراة يعقوب الحمادي بتقنية الفيديو لطرد لاعب عجمان وليد اليماحي في الدقيقة 24، بعد إعثاره للاعب الفرنسي عمر كوسوكو المنفرد بالمرمى، ليلعب بعدها عجمان بـ10 لاعبين، ورد قائم عجمان

في الدقيقة 30 كرة قوية سددها لاعب الفجيرة البرازيلي غابرييل، وسدد اللاعب نفسه كرة أخطر من ضربة حرة مباشرة أبعدها حارس البرتقالي علي الحوسني بشكل مميز.

وكاد عجمان يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد هجمة قادها عادل هرماش ولعبها إلى زميله ستانلي الذي سددها أعلى العارضة.

وحاول الفجيرة الاستفادة من النقص العددي للضيوف، إلا ان محاولاته تركزت على الجزائري محمد بن يطو الذي كان مراقباً بشدة، ما قلل من فرص تهديده لمرمى عجمان.

وفي الزفير الأخير من عمر المباراة سجل لاعب الفجيرة ابراهيم خميس هدف الفوز من كرة ارتدت له من حارس المرمى وأودعها الشباك.

