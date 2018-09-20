حماد: الرقم الصعب للعين ليس في تخطّي 500 نقطة بل في ترجمتها إلى ألقاب

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول، محمد عبيد حماد، أن التاريخ سيذكر أن «الزعيم» أول نادٍ استطاع أن يتخطى حاجز 500 نقطة في تاريخ دوري الخليج العربي، بعد أن بلغ 504 نقاط حتى الآن منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009، مؤكداً أن الوصول لهذا العدد من النقاط مع تحقيق الفريق للقب الدوري في أربعة مواسم يعتبر رقماً صعباً.

وقال حماد لـ«الإمارات اليوم»: «تحقيق العين للأرقام القياسية من دون الحصول على ألقاب لا يعني الكثير، والأرقام يمكن أن تُكسر من قبل الأندية المنافسة».

وأضاف: «اقتران الأرقام القياسية مع التتويج بالألقاب هو المهم، الرقم الصعب للعين، ليس في تخطي حاجز 500 نقطة، وإنما في ترجمتها إلى ألقاب، في بعض المواسم فزنا بعدد كبير من المباريات، لكننا لم ننجح في الحصول على اللقب، لأنه كانت هنالك أندية أفضل منا».

وكان تقرير إحصائي نشرته «الإمارات اليوم»، في عددها أمس، أشار إلى أن العين أول فريق يتخطى حاجز 500 نقطة في تاريخ المحترفين، مع إقامة جولتين من النسخة الـ11، بعد أن وصل رصيد «الزعيم» إلى 504 نقاط، بينما جاء ثانياً فريق الجزيرة برصيد 475 نقطة، وحل شباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 451 نقطة، والوحدة رابعاً بـ422 نقطة، والنصر خامساً بـ361 نقطة.

وقال حماد: «الرقم الصعب يضاف لبقية الأرقام القياسية التي حققها العين خلال 50 عاماً منذ تأسيسه»، وأوضح: «كثيرة هي الأرقام القياسية التي حققها العين وأهلته لاعتلاء صدارة الأرقام الإيجابية في العديد من الإحصاءات، وبالتأكيد هذا اجتهاد اللاعبين على مدار السنين، وفريق العمل الذي يهيئ البيئة المناسبة للنجاح دوماً ويضع أهدافاً رئيسة هي المنافسة على جميع الألقاب التي يشارك فيها».

وأشار مشرف الفريق الأول إلى أن العين أول من تخطى حاجز 60 نقطة منذ تطبيق الاحتراف، حين فاز بلقب الدوري في 2012-2013، بعد أن جمع 62 نقطة، وقال: «هنالك أرقام أخرى سجلها اللاعبون على غرار المحترف الغاني جيان الذي حصل على لقب هداف الدوري أكثر من مرة، وكذلك لاعبون آخرون خلّدوا أنفسهم في تاريخ النادي بصناعة عدد كبير من الأهداف، مثل عمر عبدالرحمن (عموري)».

وأشار حماد إلى أن نجاحات العين لا تقتصر على الجانب المحلي فقط، وإنما تمتد لمشاركاته الخارجية، لافتاً إلى أن «الزعيم» هو الفريق الوحيد الذي حصل على لقب أبطال آسيا.

العين بلغ 504 نقاط في تاريخ المحترفين، ويتصدر الدوري بالشراكة مع الوحدة والشارقة والجزيرة.