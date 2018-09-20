«الهيئة» تعلن تسخير الإمكانات كافة للمنتخب في كأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

عقد بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، أمس، اجتماع مشترك بين الهيئة العامة للرياضة، واتحاد كرة القدم، للوقوف على التحضيرات الخاصة بتجهيزات اتحاد الكرة والمنتخب الوطني لكأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع يناير المقبل، وتأكيد دعم الهيئة لاتحاد الكرة والمنتخب، وتسخير الإمكانات كافة التي تمكن الأبيض من الظهور المشرف في البطولة، فيما أكد أمين عام اتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري، أن الاجتماع بحث التجهيزات المتعلقة بمشاركة المنتخب في هذا الحدث، وتوفير كل الدعم له من أجل التمثيل المشرف للإمارات التي ستستضيف هذه البطولة.

وقال بن هزام في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: «الاجتماع وقف على التحضيرات كافة التي تمكن المنتخب من الظهور المشرف في هذا الحدث، وتوفير كل الدعم له سواء اللوجيستي أو الجماهيري».

حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس آسيا، اللواء محمد خلفان الرميثي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة، بجانب كل من نائب رئيس الهيئة سعيد حارب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والأمين العام بالوكالة عبدالمحسن فهد الدوسري، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والأمين العام محمد بن هزام الظاهري.

وأوضح بن هزام، أن «الرميثي أكد خلال الاجتماع على أهمية البطولة وضرورة خروجها في أبهى صورة، سواء على الصعيد الفني أو التنظيمي، والتأكيد على دعم الهيئة الكامل للجنة المنظمة المحلية للبطولة، ولاتحاد الكرة والمنتخب الوطني، والإشادة بجهود الاتحاد في إعداد المنتخبات الوطنية لمختلف البطولات المقبلة».

وتابع: «رئيس الاتحاد مروان بن غليطة قدم شرحاً تفصيلياً عن برنامج إعداد المنتخب للبطولة، سواء ما تم خلال الفترة الماضية أو ما سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الاتحاد وفر كل الإمكانات والعوامل التي تسهم في إنجاح مشاركة المنتخب في البطولة».

وأشار بن هزام إلى أن رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة قدم الشكر إلى محمد خلفان الرميثي على جهوده في توفير كل الدعم لإنجاح هذا الحدث، وحرص الهيئة على دعم اتحاد الكرة والمنتخب من أجل الظهور المشرف.

وقال بن هزام: «قدم عضو مجلس إدارة الهيئة مدير بطولة كأس آسيا، عارف العواني، خلال الاجتماع، شرحاً مفصلاً عن آخر الترتيبات المتعلقة باستضافة الإمارات لهذا الحدث، سواء من ناحية الفنادق التي تم اختيارها لاستقبال ضيوف البطولة، أو على مستوى تجهيزات الملاعب التي ستستضيف المباريات، كما قدم شرحاً عن خطة اللجنة المنظمة المحلية بالتعاون مع اتحاد الكرة لاستقطاب الجماهير من خلال تنظيم حملات ترويجية خلال الفترة المقبلة، لحث الجماهير على الحضور الكثيف والمساهمة في إنجاح الحدث، كما تطرق أيضاً الى المشاريع المرتبطة بتنظيم البطولة وجاهزية الإمارات لهذا الحدث، واستقطاب المتطوعين لإنجاح البطولة من الجوانب كافة».

الرميثي يلتقي منتخب الشباب

التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة اللواء محمد خلفان الرميثي، مع لاعبي منتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 19 سنة، المقرر إقامتها في إندونيسيا في أكتوبر المقبل. وطالب اللاعبين بضرورة تحمل مسؤولياتهم لتمثيل الإمارات بشكل متميز، وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تأهل المنتخب إلى كأس العالم للشباب، مطالباً اللاعبين بالتحلي بروح الانضباط خلال المرحلة المقبلة.