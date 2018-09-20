لاعب الشارقة سواريز الأكثر طلباً في «فنتازي»

المصدر: معاذ كمبال - دبي

انعكس الأداء المبهر للاعب فريق الشارقة، البرازيلي ويلتون سواريز بالجولة الماضية أمام النصر في تفاعل المشاركين في «فنتازي» دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذا قام حتى أمس 222 مشاركاً بتعديل فرقهم للحصول على خدمات اللاعب الذي استطاع أن يسجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في مرمى «العميد»، خلال المباراة التي استضافها استاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، التي انتهت لمصلحة «الملك» 6-3.

وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن الموقع الرسمي لـ«فنتازي» دوري الخليج العربي، أن 235 شخصاً حصلوا على خدمات اللاعب كأكثر اللاعبين طلباً قبل انطلاقة الجولة الثالثة التي ستشهد خروج فريق الشارقة ليحل في ضيافة شباب الأهلي دبي.

ولفت سواريز الذي انتقل إلى صفوف فريق الشارقة في الموسم الماضي، قادماً من قيصري سبور التركي أنظار المشاركين، بعد احتلاله لصدارة هدافي دوري الخليج العربي برصيد خمسة أهداف، إذ نجح في تسجيل هدف خلال مباراة الجولة الأولى التي فاز فيها الفريق على الظفرة برباعية نظيفة، وأضاف أربعة أخرى في الجولة الثانية في شباك النصر ليتربع ويلتون على قمة ترتيب الهدافين.

وحل زميله في الفريق البرازيلي إيغور كورنادو في المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر طلباً، وجاء لاعب فريق الجزيرة، الدولي خلفان مبارك في المركز الثالث.