يتصدّر الترتيب العام فريق أبوظبي إلى الصين للمشاركة في «الفورمولا1»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يتوجه حامل لقب بطولة العالم في فئة الفورمولا1، فريق أبوظبي، اليوم، إلى مدينة سيانج سيانج الصينية، للمشاركة في تفاصيل وتحدي الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بمشاركة 18 زورقاً تسعى للمنافسة على ألقاب البطولة المختلفة التي يأتي في مقدمتها اللقب العام والرئيس للبطولة.

ويدخل فريق أبوظبي بزوارقه الثلاثة في هذه الجولة، وهو يتصدر الترتيب العام والمراكز الثلاثة الأولى دفعة واحدة عبر زوارقه، ففي الصدارة يحل زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك، ورصيده 41 نقطة، فيما يحل ثانياً في الترتيب العام القرش الأبيض والمتسابق الإماراتي المخضرم ثاني القمزي على زورقه أبوظبي 5، برصيد 39 نقطة، ويأتي في المركز الثالث زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي، ورصيده 32 نقطة، والجدير بالذكر أن أقرب منافسيهم في المركز الرابع هو الفرنسي فيليب شيب، ورصيده 27 نقطة.

وبالإضافة إلى صدارة أبوظبي في اللقب العام فإن الفريق أيضاً يحتكر كل المراكز الأولى حالياً في البطولة، حيث يتصدّر الترتيب العام في لقب السرعة عن طريق إريك ستارك برصيد 40 نقطة، وأيضاً يتصدر الترتيب العام للقب الفرق برصيد 79 نقطة.