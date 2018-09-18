جاهز لاستضافة بطولة آسيا

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن اتحاد بناء الأجسام جاهزيته لاستضافة بطولة للقوة البدنية، التي تنطلق غداً، في نادي دبي لأصحاب الهمم، بينما تدشن اللجنة المنظمة للبطولة في السابعة مساء اليوم، أولى فعاليات البطولة التي تستمر حتى 24 سبتمبر الجاري، من خلال الاجتماع الفني الذي يحضره ممثلو الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية واتحاد الإمارات لبناء الأجسام وممثلو الدول المشاركة، والذي سيقام في فندق ومركز البستان في دبي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، لـ«الإمارات اليوم»: «حرصنا على الوصول للجاهزية الكاملة لاستضافة الحدث الذي ينظم للمرة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط بشكل مبكّر، لتأمين أفضل الشروط لإنجاح المنافسات». وأثنى الشرقي على الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة، لتطوير البنى التحتية في كل المجالات، ومنها في الجانب الرياضي، وهو ما أسهم في أن تستضيف الإمارات بطولة آسيا للقوة البدنية.

وأشاد الشرقي بجهود اللجنة المنظمة، وتقدم بالشكر إلى نادي دبي لأصحاب الهمم، وأعضاء اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.