عجمان يرفض رحيل سعود سعيد

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي عجمان رفضت عرضين من ناديين في دوري المحترفين، للاستغناء عن لاعبه سعود سعيد، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الثاني من أكتوبر المقبل، إذ أكدت إدارة النادي تمسكها ببقاء اللاعب، وغلق الباب أمام رحيله هذا الموسم.

ودعا مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، لاعبيه إلى غلق ملف الخسارة من شباب الأهلي، والاستعداد بقوة لمباراة الفجيرة المقررة الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، للعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات.

وسقط البرتقالي على ملعبه وبين جمهوره وخسر أمام شباب الأهلي 1-3.

واستهل الرمادي عودة لاعبيه للتدريبات، أمس، بعد راحة سلبية حصلوا عليها لمدة 24 ساعة، بمحاضرة مطولة، تركزت على شرح أبرز السلبيات التي شهدتها المباراة، خصوصاً اندفاع الخطوط الثلاثة للهجوم، بعد إدراك هدف التعادل في مرمى ماجد ناصر، الأمر الذي كلفهم استقبال هدف ثانٍ من هجمة مرتدة.

وأثنى مدرب عجمان على مجمل أداء اللاعبين خلال المباراة، والروح القتالية العالية، مشدداً على أن البرتقالي بات مطالباً أمام الجماهير عموماً ووسائل الإعلام خصوصاً بالحفاظ على نسق أدائه العالي في جميع المباريات وأمام جميع الفرق.

وكان الرمادي تلقى تقريراً من الجهاز الطبي يؤكد شفاء الثنائي، المغربي عادل هرماش، والمدافع محمد سبيل، بعد تعرضهما للإصابة بقطع في الرأس خلال مباراة شباب الأهلي.

وقال المدرب المصري في تصريحات صحافية إنه فخور بالأداء الذي قدمه فريقه في المباريات الأربع التي لعبها، سواء في الدوري أو كأس المحترفين، مشدداً على أن الفارق الوحيد بينهم كان في مباراة شباب الأهلي، التي لم يدعم فيها الحظ جهود الفريق للخروج بنتيجة إيجابية.

وأوضح: «شاهدنا جميعاً أن عجمان كان في طريقه لإحراز هدف التقدم على شباب الأهلي، وإذ بالكرة ترتد من القائم لتتحول إلى هدف، وهذا هو حال كرة القدم، لا تُكافئ في الكثير من الأحيان الفرق على مجهوداتها في المباريات، لكن علينا أن نواصل العمل بالروح القتالية العالية، ولا يتمكن منا الحزن فتضيع نتيجة مباراة أخرى، خصوصاً أننا سنواجه فريقاً محترماً وهو الفجيرة، الذي قدم عطاءً مميزاً أمام الجزيرة في الجولة الماضية، ولديه الدوافع أيضاً للخروج بنتيجة جيدة، وهو ما حذرنا منه اللاعبين، حيث يتوقع أن تكون مباراة الفجيرة في غاية الصعوبة».

زهران: «البرتقالي» تعرض لظلم تحكيمي

قال لاعب عجمان، حسن زهران، في تصريحات صحافية، إن خسارة فريقه أمام شباب الأهلي في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لا تقلل من مستوى البرتقالي، الذي بدأ الموسم بانتصار على النصر، مشيراً إلى أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي خلال المباراة الأخيرة، إذ كان يتوجب على حكم اللقاء اللجوء إلى تقنية الفيديو، للتأكد من أكثر من لعبة لمصلحة عجمان، كان من بينها ضربة جزاء واضحة، وهدف مشكوك في صحته تم احتسابه لشباب الأهلي، على الرغم من الدماء التي سالت من رأس لاعب عجمان المغربي عادل هرماش.

وأضاف أن لاعبي عجمان لم يبالغوا في الضغط على الحكم للاستعانة بتقنية الفيديو، خوفاً من الحصول على البطاقات الصفراء، وليس لقناعتهم بالقرارات التي تم احتسابها في المباراة.

تقرير الجهاز الطبي يؤكد شفاء عادل هرماش ومحمد سبيل.