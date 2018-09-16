دياكيه يستعيد شبابه وينقذ العين في 6 دقائق

المصدر: معاذ كمبال - العين

سجل البديل، إبراهيما دياكيه، هدفين في غضون ست دقائق، ليقود فريقه العين لتحقيق فوز صعب بنتيجة 2-1 على حساب ضيفه الظفرة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، في مباراة أهدر خلالها الضيوف عدداً كبيراً من الفرص السهلة أمام حارس مرمى العين، خالد عيسى، الذي تألق في التصدي للهجمات الخطرة، ووضع «الزعيم» النقطة السادسة في رصيده، في حين تلقى الظفرة الخسارة الثانية.

وكان الظفرة في طريقه لتحقيق فوز تاريخي على حساب العين، في استاد هزاع بن زايد، بعد أن تقدم في الدقيقة 19 بوساطة قائده، أحمد علي، لكن الضيوف تراجع أداؤهم بصورة واضحة في الشوط الثاني، ما منح أصحاب الأرض فرصة العودة للقاء بتسجيل هدفين بوساطة البديل، إبراهيما دياكيه، في الدقيقتين 80 و86.

وبخلاف مجريات المباراة افتتح الضيوف سجل التهديف في الدقيقة 19، بوساطة القائد أحمد علي، بعد أن تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله، خالد بطي، وسدد كرة استقرت مباشرة في شباك خالد عيسى، واحتج لاعبو «الزعيم» على احتساب حكم اللقاء، يعقوب جاسم، الهدف بحجة أن الهدف جاء من مخالفة، بعد احتكاك مع مدافع العين، بندر الأحبابي.

وعرفت المباراة واقعاً مختلفاً بعد الهدف الذي سجله الضيوف، إذ تسبب في زيادة الضغط على لاعبي فريق العين الذين ظهر عليهم التوتر، ووقعوا في العديد من المخالفات التي استدعت حصول لاعب الوسط محمد عبدالرحمن، والمهاجم حسين الشحات، على إنذارين.

وأجرى مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، قبل انطلاقة الشوط الثاني تبديلاً ذا نزعة هجومية، بدخول جمال معروف بدلاً من المدافع سعيد جمعة، ليتحول أصحاب الأرض للاعتماد على تشكيل 3-5-2 في محاولة لتنشيط وسط الفريق، أعقبه بتبديل آخر بدخول إبراهيما دياكيه بدلاً من محمد خلفان.

ونجح مدرب الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، في إغلاق كل المساحات أمام لاعبي فريق العين، باعتماده على خطة دفاعية محكمة، مع الاعتماد بصورة رسمية على الهجمات المرتدة، لكن العين عاد وأدرك هدف التعادل في الدقيقة 80 بوساطة البديل إبراهيما دياكيه، مستفيداً من تمريرة حسين الشحات، وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 86، بعد متابعة كرة مدافع الظفرة حمد المرزوقي.