غوستافو: لا يمكن استبعاد الوصل من المنافسة على الدوري

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوصل غوستافو كوينتيروس، إن فريقه واحد من الأندية التي ستكون في دائرة المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم، ولا يمكن استبعاد الفريق منها، في ضوء الإمكانات التي يمتلكها الإمبراطور، مؤكداً في الوقت نفسه، أنه لكي يبقى الوصل في دائرة المنافسة على اللقب، فهو ينتظره الكثير من العمل في المرحلة المقبلة، وتصحيح الأخطاء والعمل على زيادة الضغط على المنافسين، والقتال طوال الـ90 دقيقة في كل المباريات، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تدخله في صلب المنافسة على اللقب.

وقال غوستافو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة فريقه، أول من أمس، مع بني ياس في الجولة الثانية لمنافسات دوري الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل بهدف واحد لكلا الفريقين، «التعادل مع بني ياس نتيجة عادلة في ضوء ما قدمه الفريقان على مدار الشوطين، فقد تسيّد بني ياس الشوط الأول، وتسيّد الوصل الثاني، وارتكب اللاعبون العديد من الأخطاء، خصوصاً في الشق الدفاعي، والتي أدت إلى انخفاض الأداء وغياب الفريق تماماً مع انطلاقة المباراة».

وقال «بني ياس فريق جيد، ومنافس لا يستهان به، ونجح في خلق فرص عديدة على مرمانا، وهذا أمر طبيعي من فريق يطمح إلى تقديم أفضل ما لديه، وفي الشوط الثاني أعدنا الأمور إلى نصابها، وتحسن الأداء بعد إجراء التغييرات، ونجح البديل خليل خميس، بفضل خبرته في قيادة الفريق من الجهة اليمنى، وبناء الهجمات من الخلف، وخلق الفرص التهديفية، وهو ما حدث بالفعل، بالإضافة إلى أن اللاعبين نفذوا بنجاح ما طلبته منهم بين شوطي المباراة، ووصلوا كثيراً إلى مرمى بني ياس».

غوريتش: الأداء تأثر بإصابة ليروي

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس كرونوسلاف غوريتش، أن أداء فريقه تراجع في الشوط الثاني لمباراة الوصل، بعد تعرض جورج ليروي للإصابة التي أجبرته على الخروج من الملعب، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، بعد أن قدم الفريق عرضاً قوياً في الشوط الأول.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة «إصابة جورج ليروي لا تدعو إلى القلق، وسيعود سريعاً، وبعد خروجه تأثر الفريق بغيابه، والمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في الشوط الأول أصابهم بالإرهاق، ولم نقدم المستوى المنتظر في الشوط الثاني الذي شهد تراجعاً ملحوظاً».

ليما ينتقد إضاعة الوقت

انتقد مهاجم الوصل فابيو ليما، حكم مباراة فريقه أمام بني ياس، أول من أمس، عمار الجنيبي، الذي تساهل كثيراً مع لاعبي السماوي، في إضاعة الوقت، على حد تعبيره.

وقال ليما في تصريحات صحافية «فوجئت بعد انتهاء الوقت الأصلي بأن الحكم لم يضف الدقائق الكثيرة التي ضاعت أثناء الشوط الثاني من المباراة، وكنت أعتقد أنه سيحتسب سبع دقائق على الأقل، بعد أن تسبب لاعبو بني ياس في إهدار الوقت للخروج بالتعادل، وأعتقد أن الحكم تساهل معهم كثيراً في هذا الأمر».

وأضاف «لست راضياً عن التعادل على الإطلاق، وواجهنا سوء حظ كبير في الفرص التي سنحت لنا في الشوط الثاني الذي تحسن فيه الأداء كثيراً».

فواز عوانة: هدف الوصل تسلل

قال لاعب وسط فريق بني ياس، المتألق فواز عوانة، إن الكثيرين أجمعوا على أن هدف فريق الوصل جاء من تسلل واضح، لكن الأمر متروك للمحللين وخبراء التحكيم، وكنت أتمنى اللجوء إلى تقنية الفيديو لمعرفة صحة الهدف من عدمها.

وأضاف «قدمنا أداء قوياً في الشوط الأول، وكان يمكننا تعزيز الهدف الذي سجله ليروي، وفي الشوط الثاني تراجع الأداء بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية التي أثرت كثيراً في أداء اللاعبين، بالإضافة إلى أن الفريق عابه في الشوط الثاني انتظار لاعبي الوصل في الخلف، وكان يجب الخروج بالكرة سريعاً من منتصف الملعب، للحدّ من هجمات المنافس.