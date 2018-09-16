ريجيكامب: كان على ليوناردو تسجيل 5 أهداف في دبا

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

عبّر مدرب الفريق الأول لنادي الوحدة الروماني ريجيكامب عن سعادته، بسبب الفوز الذي حقّقه فريقه على دبا الفجيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كانت مباراة مميزة، خصوصاً أن العنابي تمكن من قلب النتيجة، وتحويل تأخره بهدف إلى الفوز بأربعة أهداف».

وتابع: «لم نفز بسهولة، لأن دبا الفجيرة لم يكن فريقاً سهلاً، وعندما يلعب على ملعبه يكون صعباً، أنا متأكد بأنه سيظهر بشكل أقوى في المستقبل، ومن يصنع الهجمات ويستثمرها هو من سيفوز في المباريات، ولا يوجد فريق ضعيف وآخر قوي، وعن تميز مهاجمه البرازيلي ليوناردو، الذي سجل الهدف الثالث في المباراة، قال ريجيكامب: «جميع اللاعبين قدموا أداء مميزاً، ومن وجهة نظري كان يجب على ليوناردو أن يسجل وحده خمسة أهداف لكثرة الفرص التي أتيحت له».

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مدير الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي، أن تلقي ثلاث خسارات أمر محزن لأسرة الفريق، من لاعبين وإدارة وجمهور، إلا أن الأهم من ذلك هو أن يستعيد الفريق نفسه في المباريات المقبلة، وإلا يتغير الطموح، وتابع: «ليس مشكلة أن يخسر دبا الفجيرة أمام الوحدة وهي ثالث خسارة للفريق في الموسم الحالي، المهم أن يتمكن من استرجاع نفسه في المباريات التالية».