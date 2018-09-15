14 خيلاً تتنافس على لقب كأس زايد بإيطاليا اليوم

المصدر: سردينيا ــ الإمارات اليوم

يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، اليوم، أول سباق قوائم على لقب سباق كأس زايد، إلى جانب كأس الوثبة ستاليونز، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، لخيول البوني.

وخصصت الجولة الثامنة لكأس زايد لمسافة 2400 متر، البالغة جائزته 35 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وهو أول سباق «قوائم» يقام في مضمار كيلفياني بسردينيا، وتشارك فيه 14 خيلاً.

وأبرز الخيول المرشحة للفوز هو الجواد «بركان الخالدية» بقيادة الفارس آن نور، و«اكويا» بقيادة جان بابتست هاميل، و«دجبيل دو لا روج» بقيادة سي فياسوشي، و«ايمان دو لوي» بقيادة ماريو سانا.

وينافس على اللقب أيضاً «ايفا دو دو لاجارد» بقيادة الفارس ديدي توكو، و«كوادرو دي شيا» بقيادة أي سيتي، و«رامز العزيز» بقيادة أي فيلي، و«سيدل ايسو» بقيادة أي فيوري، و«سيروم» بقيادة جياني فريسو.

وخصص كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته 9460 يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط (مبتدئة)، وتشارك فيه 14 خيلاً، أبرزها «إجابة» بقيادة الفارس انطونيو فادا.

وينافس في السباق «مانو تاوي» بقيادة الفارس فيلي، و«نينا تاوي» بقيادة ماريو سانا، و«زافيرو» بقيادة ديدي توكو، و«زافيرو دي شيا» بقيادة او جوداني، و«زاجارا دي شيا» بقيادة ام مانسا، و«زاهرا» بقيادة ستيفانو شيرشي.