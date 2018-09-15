الجزيرة يهدّد «الذئاب» بـ «خماسية الكأس»

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

يرغب فريق الجزيرة في الوصول اليوم إلى النقطة السادسة في دوري الخليج العربي، وذلك حين يستضيف ضيفه، الفجيرة ضمن الجولة الثانية، والتي تقام على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، الساعة 17:40.

وتعتبر هذه المباراة الثانية للفريقين هذا الموسم، وخلال 10 أيام بعد الأولى التي لعبها الفريقان في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، والتي فاز بها الجزيرة على ملعبه بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقدم الجزيرة مباراة جيدة خارج ملعبه أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى للدوري وحقق فوزاً كبيراً قوامه خمسة أهداف مقابل أربعة، سجل نجمه وهداف الفريق والمنتخب علي مبخوت ثلاثة أهداف منها.

ويسير الفريق أيضاً بخطى جيدة في بطولة الكأس، بعد أن حقق فوزاً بالخمسة على الفجيرة، ثم تعادل بهدفين لمثلهما مع فريق الصقور.

وتعتبر كفة الجزيرة أرجح بالنظر إلى فارق الخبرة والمهارة بين لاعبي الفريقين، ويتميز الفريق بوجود علي مبخوت، والغاني أرنيست أسانتي والكاميروني سياني والبرازيلي ليوناردو.

ومن المتوقع أن يركز الفجيرة على الجانب الدفاعي، خصوصاً أنه سبق واختبر هجوم الجزيرة في الكأس.

وصعد الفجيرة هذا الموسم إلى المحترفين، وكان قد فرط في الفوز في الجولة الأولى للدوري، وتعادل مع بني ياس، بعد أن فشل في استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، لكن الحصول على نقطة في أول مشوار الدوري نتيجة جيدة، ويسعى اليوم إلى تحقيق المفاجأة بالعودة بنقطة التعادل على أقل تقدير.

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