العين يجدد عقد مدافعه المخضرم إسماعيل أحمد لـ5 سنوات

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أعلن نادي العين عن تجديد عقد المدافع “الدولي” إسماعيل أحمد، لمدة خمس سنوات، وذلك قبل ساعات من مباراة الفريق الأول المرتقبة أمام ضيفه الظفرة والمقررة ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأعرب اللاعب المخضرم عن بالغ امتنانه وتقديره، لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية السامية والدعم السخي للرياضة والرياضيين بدولتنا الحبيبة.

كما أبدى بالغ التقدير لأعضاء مجلس إدارة النادي، سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار وسعادة غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم وسعادة محمد عبيد “حماد”، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول والرديف والمدرب الكرواتي زوران ماميتش، على الثقة الغالية والاهتمام اللافت، معرباً في الوقت نفسه عن فخره واعتزازه بالاستمرار مع ناديه والحصول على شرف الدفاع عن شعار هذا الكيان الشامخ خلال السنوات المقبلة.

وأكمل: "سأعمل على إظهار أفضل ما لدي وتسخير الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في خدمة هذا الكيان الذي منحني الكثير وسأسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة إلى جانب زملائي بالفريق وكسب كل التحديات بشعار العين، النادي الكبير الذي لا يضع سقفاً لطموحاته وأود أن أشكر جمهور العين على الثقة والمساندة والدعم اللامحدود لجميع اللاعبين من على المدرجات وعبر منصات التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت".

ورداً على سؤال حول العروض التي تلقاها بعد دخول فترة الستة أشهر ومع نهاية تعاقده، قال: “كنت على قناعة تامة بأن العين هو البيت الكبير وبابه دائماً مفتوح لكل أبنائه، لذلك فكري وتركيزي كان منشغلاً بالعين وأقدر عالياً جميع الأندية التي أظهرت رغبتها في الاستفادة من خدماتي خلال الاستحقاقات المقبلة، ولكن العين منحني كل شيء وله مكانة كبيرة في قلبي، لذلك لا مجال للتفكير في غيره ومهما تحدثت عنه أجدني عاجز عن منحه حقه”.