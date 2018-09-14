قوانين «فيفا» تسمح بتجنيس كايو وليما وديوب

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

بات نجم هجوم فريق الوحدة، الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، مرشحاً بقوة للمشاركة مع المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس آسيا 2019، بعدما أكمل مع «العنابي» خمس سنوات متتالية، ما يفتح الباب لضم المزيد من اللاعبين إلى «الأبيض» في الفترة المقبلة، خصوصاً المميزين الذين قدموا مستويات كبيرة في دوري الخليج العربي، ومختلف البطولات المحلية والقارية.

ويعدّ ثنائي الوصل، البرازيليان فابيو ليما وكايو كانيدو، ولاعب الظفرة وشباب الأهلي، السابق، السنغالي ماخيتي ديوب، أبرز الأسماء التي تسمح قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم بتجنيسها، وبالتالي مشاركتها مع الأبيض، خصوصاً أنه لم يسبق لهم اللعب باسم منتخبي البرازيل والسنغال، فقد لعب ديوب سبعة مواسم في الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي، قبل أن يرحل في الانتقالات الحالية إلى فريق بكين رينهي الصيني، حيث واصل اللاعب السنغالي، (31 عاماً)، تألقه بإحرازه ستة أهداف في 10 مباريات.

وانضم ديوب إلى الظفرة في 2011-2012، ولعب خمسة مواسم أحرز فيها 101 هدف في 137 مباراة في مختلف البطولات، قبل أن ينضم إلى الأهلي في 2017-2018، وأحرز مع الفريق 27 هدفاً في 41 مباراة، ثم انتقل إلى الدوري الصيني.

أما ليما وكايو، فسيكملان عامهما الخامس مع الكرة الإماراتية في يونيو 2019.

وانضم ليما، (25 عاماً)، إلى الوصل في 2014 معاراً من أتليتكو غيونانينسي، حيث تألق في موسمه الأول، لينتقل نهائيا إلى الوصل في 2015 بعقد يمتد إلى 2020، قبل أن يتم تجديد عقده الموسم الماضي حتى 2022، ويعد الهداف التاريخي لأجانب الوصل بـ81 هدفاً، بينما أحرز 105 أهداف في مختلف البطولات، وفاز بلقب أفضل لاعب أجنبي في موسم 2016-2017.

في المقابل يعد كايو من أبرز اللاعبين الأجانب في الإمارات، وانضم مع ليما في الموسم نفسه إلى الوصل، لكن قدم معاراً من إنترناسيونال البرازيلي في 2014، ثم بصفة نهائية في 2015، وتم تجديد عقده حتى 2022، وأحرز مع الوصل 75 هدفاً في 125 مباراة.

ومن أبرز شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للسماح للّاعبين بتغيير المنتخبات، أن يكونوا أقاموا في الدولة التي يتم ترشيحهم لحمل قميص منتخبها، خمس سنوات متواصلة، بعد أن يكونوا وصلوا إلى سن الـ18، وهو ما ينطبق على ديوب حالياً، وعلى كايو وليما يونيو المقبل.

بمعنى أن ديوب الوحيد بين هذا الثلاثي القادر على المشاركة مع المنتخب في كأس آسيا، في حال تم ترشيحه لهذه المهمة، والموافقة على حمله قميص الأبيض.

ماخيتي ديوب أكمل خمس سنوات متتالية في الإمارات.. وكايو وليما يكملانها في يونيو المقبل.